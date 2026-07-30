ГАИ опровергла слухи о проверке бланков европротокола в Новосибирске

Фейковая информация распространяется в соцсетях и интернете. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России опровергли слухи о том, что с 1 августа у водителей начнут требовать бумажные бланки европротокола. Фейковая информация распространяется в соцсетях и интернете. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В ведомстве пояснили, что перечень документов, которые водитель обязан предъявлять для проверки, четко прописан в Правилах дорожного движения. Бумажные бланки европротокола туда не входят. Сотрудники ГАИ не имеют права их запрашивать.

Никаких поправок в законодательство о безопасности дорожного движения с августа не вводят. Новые требования на этот месяц не запланированы. Обычно проекты изменений публикуют на Федеральном портале нормативных актов, а уже принятые документы размещают на официальном интернет-портале правовой информации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX