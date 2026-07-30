Росимущество передало новосибирскому НИИТО бизнес-центр «Триумф»

Новые площади нужны для развития медицинской помощи. Фото: Росимущество

Новосибирскому научно-исследовательскому институту травматологии и ортопедии передали в управление бизнес-центр «Триумф». Здание находится в центральной части Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе Росимущества.

Руководитель территориального управления Олег Галлямов и директор института Андрей Корыткин подписали акт приема-передачи объекта. Теперь учреждение получило дополнительные площади для работы.

Ранее эту недвижимость обратили в доход государства. Такое решение принял Преображенский районный суд Москвы в рамках уголовного дела. После этого Росимущество зарегистрировало право собственности Российской Федерации на здание.

В институте рассказали, что новые площади нужны для развития медицинской помощи. Там планируют оказывать специализированные услуги по травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Также в центре будут проводить медицинскую реабилитацию и готовить кадры. Часть мощностей направят на помощь военнослужащим в период специальной военной операции.

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