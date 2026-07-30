В Новосибирской области за сутки потушили 13 пожаров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области за сутки потушили 13 техногенных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.
Также спасатели выезжали на 6 ДТП. На контроле находится обстановка с техногенными пожарами, обстановка с дорожно-транспортными происшествиями и обеспечение безопасности людей на водных объектах.
В период с 29 июля по 5 августа местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами плюс 30 градусов и выше.
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