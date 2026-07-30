Новосибирцы победили на чемпионате России по судомодельному спорту

Новосибирские спортсмены завоевали командное золото. Фото: Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области

В Тверской области завершились всероссийские соревнования по судомодельному спорту, которые проходили в городе Кимры с 21 по 26 июля. Новосибирские спортсмены завоевали командное золото как на чемпионате страны среди взрослых, так и на первенстве для юниоров до 19 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.

На старты в районе водоема Коньков ручей съехались более ста участников из девятнадцати регионов России, а также гости из Беларуси. Соревнования проходили в классе FSR – это радиоуправляемые гоночные копии настоящих лодок с двигателями внутреннего сгорания. Модели разделялись на несколько категорий в зависимости от конструкции и степени погружения винта.

По итогам взрослого чемпионата новосибирцы завоевали одиннадцать личных наград: шесть золотых, две серебряные и три бронзовые. Лучший результат показал мастер спорта международного класса и старший тренер областной сборной Роман Агафонов – он победил в трех дисциплинах и взял серебро в еще одной. В общекомандном зачете сборная Новосибирской области уверенно заняла первое место с 1397 очками, опередив хозяев из Тверской области (1266) и Москву (1226).

На первенстве России для юношей и девушек юные новосибирцы также взяли командное золото, а в личных зачетах добыли шесть первых мест, одно второе и четыре третьих. Победителями среди юниоров стали Илья Качура (дважды), Влад Лапшин, Михаил Козин и Дмитрий Мошкин. Всех молодых спортсменов подготовил наставник Роман Агафонов, которому помогали тренеры Алексей Виканов и Алексей Чучумашев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX