Прилет четырех рейсов задерживается в новосибирском аэропорту Толмачево

Задерживается борт из Петропавловска-Камчатского. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 30 июля в новосибирском аэропорту Толмачево задержали прибытие четырех пассажирских рейсов из разных городов России. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

По информации табло, самолет авиакомпании S7 из Братска должен был приземлиться в 09:30, но его прибытие перенесли на 10:50. Рейс S7 5258 с Южно-Сахалинска вместо 11:45 ожидают в 12:15. Также задерживается борт S7 5250 из Петропавловска-Камчатского: время посадки сдвинули с 13:25 на 14:47.

Кроме того, расчетное время прибытия изменилось у рейса DP 6525 из московского Шереметьево. Вместо 07:10 его теперь ждут в 08:05.

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