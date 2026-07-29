Гастроэнтеролог Кашух: «Заболевания полости рта могут влиять на вкус еды»

Заболевания полости рта могут менять восприятие вкуса. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Изменение вкусовых ощущений может быть связано с состоянием здоровья человека. Врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух объяснила, что на восприятие еды сильно влияет обоняние. Именно запах помогает нам различать оттенки вкуса. Если чувствительность к запахам снижается, привычная пища кажется менее насыщенной.Об этом пишет NEWS.ru.

Также на вкус могут влиять заболевания зубов и полости рта, сухость во рту или проблемы с носовым дыханием. С возрастом меняется работа желудочно-кишечного тракта и обмен веществ, что тоже сказывается на пищевых привычках. Отдельный фактор — прием некоторых лекарств. Они могут вызывать во рту металлический привкус или делать еду менее яркой.

Кроме физиологии, на отношение к продуктам влияет психология. Мозг связывает еду с воспоминаниями и эмоциями. Со временем предпочтения меняются: продукты, которые раньше приносили удовольствие, могут перестать привлекать. При этом новые вкусы со временем тоже становятся привычными. Врач предупредила, что если вкус изменился внезапно или пропал совсем, нужно обязательно обратиться к специалисту.

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