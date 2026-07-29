ДНК-экспертиза помогла найти преступника в Ялте спустя три года

В Ялте раскрыли кражу из квартиры, совершенную три года назад. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ялте сотрудники полиции раскрыли квартирную кражу, которая произошла три года назад. В 2023 году мужчина из Белгорода заявил, что из его квартиры украли 52 тысячи рублей и золотые украшения стоимостью 77 тысяч рублей. Тогда криминалисты нашли на месте преступления след от обуви. Оперативники нашли подходящую пару, но доказательств для предъявления обвинения не хватило. Вещественные улики решили сохранить для будущей работы. Об этом пишет «MK.ru Крым».

Спустя три года в деле произошел прорыв. После совершения нового преступления генетический профиль подозреваемого попал в федеральную базу данных. Эксперты провели молекулярно-генетическую экспертизу старых улик и обнаружили полное совпадение с ДНК 36-летнего жителя Ялты.

Мужчина полностью признал свою вину. Сейчас следствие продолжает расследование по части 3 статьи 158 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. В отношении подозреваемого выбрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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