Косметолог Балакеримова: «Лазерное омоложение лица требует ухода за кожей»

Врач-косметолог назвала факторы успеха лазерного омоложения кожи. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лазерное омоложение лица остается одной из самых популярных процедур в косметологии. Врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова пояснила, что максимальный результат от такого воздействия проявляется не сразу, а только через три-четыре месяца. Это связано с тем, что лазер запускает внутренние процессы в коже: клетки начинают активно вырабатывать коллаген и эластин. Эти процессы длятся несколько месяцев, постепенно делая ткани более плотными и упругими. Об этом пишет NEWS.ru.

На то, как быстро проявятся изменения и как долго они сохранятся, влияют разные факторы. Прежде всего, это тип используемого лазера, глубина его воздействия и исходное состояние кожи пациента. Индивидуальные особенности организма играют важную роль в скорости обновления тканей.

Специалист также подчеркнула, что даже эффективная процедура не защитит кожу от внешней среды. Чтобы сохранить эффект надолго, нужно правильно ухаживать за лицом каждый день. Важно регулярно использовать средства с SPF-фильтрами, чтобы избежать фотостарения. Также полезно применять кремы и сыворотки с антиоксидантами, пептидами и гиалуроновой кислотой. Если пренебрегать правилами ухода, результат от лазера может быстро исчезнуть. Для закрепления эффекта врач рекомендует проходить сеансы регулярно или сочетать лазер с другими методиками.

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