В Новосибирской области ожидаются дожди и грозы в ближайшие дни

Жителям региона стоит подготовиться к переменной облачности и осадкам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области в ближайшие три дня сохранится переменная облачность и довольно жаркая погода. Об этом свидетельствует информация Западно-Сибирского УГМС.

В ночь на 30 июля в восточных районах региона пройдут небольшие дожди и возможны грозы. Утром в некоторых местах ожидаются туманы. Днем столбики термометров поднимутся до +26...+31 градуса. Ветер будет умеренным, с порывами до 13 метров в секунду.

31 июля погода станет еще теплее. Ночью воздух прогреется до +15...+20 градусов, а днем температура составит +27...+32 градуса. В отдельных районах пройдут небольшие дожди с грозами, местами ливни будут умеренными.

1 августа погодные условия не изменятся. Днем в регионе будет жарко, до +32 градусов. Ожидаются дожди и грозы, при которых возможны умеренные осадки. Ветер сохранится на уровне 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.

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