День знаний в Новосибирске пройдет с акцентом на единство народов

Минпросвещения России подготовило рекомендации к Дню знаний 2026 года. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Министерство просвещения России составило рекомендации по проведению Дня знаний в 2026 году. Документ получили школы и колледжи по всей стране, в том числе в Новосибирске. В этом году празднование приурочено к Году единства народов России. Главными темами первого учебного дня станут патриотизм, сохранение исторической памяти и традиционные ценности. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Новосибирской области.

Торжественные мероприятия начнутся с поднятия государственного флага и исполнения гимна. В школах и техникумах выступят руководители учебных заведений и почетные гости. Организаторам советуют пригласить на праздники представителей разных национально-культурных объединений, многодетные семьи и ветеранов. Также на мероприятиях могут принять участие участники специальной военной операции и успешные выпускники.

Учебный год во всех учебных заведениях начнет первый урок проекта «Разговоры о важном». Первоклассники познакомятся со своими учителями, а первокурсники получат студенческие билеты и посетят мастерские.

Особое внимание ведомство просит уделить вопросам безопасности. В школах и колледжах должны провести инструктажи, обеспечить пожарную и антитеррористическую защиту, а также создать условия для комфортного доступа людей с инвалидностью.

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