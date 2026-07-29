В Новосибирске ранее судимый мужчина пытался взломать квартиру экс-жены

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП
Вечером 28 июля в Новосибирске сотрудники группы быстрого реагирования задержали агрессивного мужчину. Он пытался прорваться в квартиру к бывшей супруге на улице Сухарной. Об этом сообщили в агентстве безопасности «ГВАРДИЯ».
Женщина пояснила, что мужчина был пьян и вел себя крайне агрессивно. Она также добавила, что ранее он уже неоднократно привлекался к ответственности, в том числе за убийство, и проявлял насилие по отношению к ней и детям.
На вызов оперативно выехали два экипажа ГБР. Заметив сотрудников в форме, нарушитель попытался скрыться. Гвардейцам удалось найти и задержать его на балконе квартиры на 17 этаже. Мужчину передали прибывшему на место наряда полиции. Теперь ему придется отвечать за нарушение общественного порядка и за порчу имущества: во время попытки взлома квартиры он оторвал металлическую ручку от двери.
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