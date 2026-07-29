Новый завод горячего цинкования на 150 рабочих мест открыли под Новосибирском

Предприятие рассчитано на оцинковку более трех миллионов квадратных метров металлоконструкций в год. Фото: правительство Новосибирской области

В Новосибирской области группа компаний «Феррум» запустила новый завод горячего цинкования труб и металлоизделий. Предприятие специализируется на оцинковке сварных решетчатых настилов, элементов дорожного профиля и трубной продукции. В Сибирском федеральном округе работает всего четыре подобных производства, а на Дальнем Востоке их нет. Запуск нового завода позволит местным строительным и машиностроительным компаниям сократить сроки производства и уменьшить логистические расходы. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Годовая мощность предприятия рассчитана на обработку трех миллионов квадратных метров поверхности металлоконструкций. Оборудование позволяет цинковать крупногабаритные изделия длиной до 12,5 метра, шириной до 1,5 метра и высотой до 2,9 метра. На заводе создали 150 рабочих мест.

Губернатор Андрей Травников отметил, что новый проект расширит возможности местных промышленников и позволит выстроить новые партнерские связи. Он подчеркнул, что регион продолжит поддерживать бизнес через налоговые льготы и займы Фонда развития промышленности.

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