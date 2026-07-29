Владельцам участков в Новосибирске рекомендовали очистить территории от мусора

В Новосибирске жителей призвали соблюдать правила пожарной безопасности. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Департамент по чрезвычайным ситуациям мэрии Новосибирска напомнил жителям о правилах пожарной безопасности. Специалисты выделили две главные угрозы. Первая связана с текущим летом: сухая трава и мусор легко вспыхивают от одной искры или брошенного окурка. Вторая угроза появится весной следующего года. Если не скосить траву летом, зимой она окажется под снегом, а весной быстро высохнет и превратится в горючий слой.

Чтобы избежать пожаров в будущем, важно вовремя убирать территорию. Владельцам участков, которые граничат с лесом, нужно обязательно очистить полосу шириной не менее 10 метров. Там не должно быть сухостоя, валежника, мусора и других горючих остатков.

Своевременная уборка зелени летом станет хорошей профилактикой весенних палов. В случае возникновения пожара нужно сразу звонить по номерам 101 или 112.

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