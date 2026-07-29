В Новосибирской области энергетики перешли в режим повышенной готовности

Энергетики в Новосибирской области подготовили 455 единиц техники к непогоде. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 20:30 29 июля специалисты компании «Россети Новосибирск» перешли на режим повышенной готовности. Этот особый график работы продлится до 08:00 3 августа. Такую меру приняли из-за прогноза сильных дождей и гроз в регионе. Из-за непогоды линии электропередачи могут повредиться, что приведет к перебоям со светом. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Чтобы быстро устранять возможные поломки, компания задействует большие ресурсы. К работе готовы 202 аварийные бригады, в которых работают более 780 энергетиков. Также на линии вывезут 455 единиц техники, включая 18 передвижных генераторов мощностью 3,74 МВт.

Специалисты просят жителей соблюдать правила безопасности. Нельзя подходить к оборванным проводам ближе чем на 8 метров. Также категорически запрещено пытаться самостоятельно восстанавливать подачу электричества. Берегите себя и не приближайтесь к энергообъектам в опасных условиях.

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