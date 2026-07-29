В торговом центре в Новосибирске задержали мужчину, находящегося в розыске

Росгвардейцы поймали в Новосибирске подозреваемого в преступлении. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Новосибирске мужчину, который находился в розыске. Патрульный экипаж выполнял свое задание по маршруту в Калининском районе, когда система распознавания лиц выдала сигнал. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Новосибирской области.

Технология помогла вычислить преступника, когда он находился внутри одного из торговых центров. Получив данные о точном местоположении человека, наряд Росгвардии оперативно прибыл к объекту. Они быстро нашли подозреваемого и задержали его.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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