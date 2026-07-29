В Новосибирске зафиксированы превышения нормы формальдегида и пыли в воздухе

В ряде районов Новосибирска уровень загрязнения воздуха превысил норму. Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.

Служба мониторинга воздуха в Новосибирске сообщила о состоянии атмосферы за 28-29 июля. В Центральном и Железнодорожном районах города зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации формальдегида – уровень составил до 1,3 ПДК. Также в Заельцовском районе содержание пыли в воздухе превысило норму и составило 1,2 ПДК.

При этом в соседних населенных пунктах ситуация остается стабильной. По данным КЛМС «Искитим», в самом Искитиме и в Бердске за указанный период превышений ПДК не обнаружено. Показатели качества воздуха в этих городах соответствуют установленным нормам.

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