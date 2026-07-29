Минфин Новосибирской области выиграл всероссийский турнир по Counter-Strike 2

Команда IT-специалистов завоевала золото соревнований среди госслужащих Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Команда Министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области победила во всероссийских соревнованиях по компьютерному спорту среди госслужащих. Об этом пишет «Om1 Новосибирск».

Новосибирскую область на турнире «Лига Учреждений» представляли сотрудники ГКУ НСО «Региональный информационный центр». В дисциплине Counter-Strike 2 команда выиграла все семь матчей и стала победителем соревнований.

По итогам турнира второе место заняла команда Центра информационных технологий Красноярского края, третье — Инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области.

По словам капитана команды Павла Ретунского, одним из самых сильных соперников остается команда Центра информационных технологий Красноярского края.

— Для нас сильный оппонент — сотрудники ЦИТ Красноярского края. Команда у них очень собранная, выглядят уверенно, применяют свои фирменные стратегии и тактические маневры. Но больше всего мы ждем состав Минцифры Новосибирской области — в предыдущих кубках они были лучшими, но пока не играют, — рассказал капитан сборной Минфина Новосибирской области, эксперт ГКУ НСО РИЦ Павел Ретунский.

Президент Лиги компьютерного спорта «Квазар» Павел Ревердатто отметил, что такие соревнования становятся все популярнее среди представителей разных профессий.

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