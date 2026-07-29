В Заельцовском бору в Новосибирске наказали водителей за проезд по лесу

В Новосибирске провели рейд в Заельцовском бору. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске сотрудники «Природоохранной инспекции» и Госавтоинспекции провели совместный рейд в Заельцовском бору. Инспекторы проверяли, не нарушают ли водители запрет на проезд автомобилей и мотоциклов по лесным дорогам. Такой проезд официально запрещен, чтобы сохранить почву, деревья и животных в этом лесу. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Во время проверок специалисты часто находят нарушителей на мотоциклах. За подобные действия обычным гражданам придется заплатить штраф от 4 до 5 тысяч рублей, а должностным лицам грозит взыскание в размере 20 тысяч рублей. В ГИБДД отметили, что во время рейдов также проверяют документы на транспорт, наличие водительских прав и состояние здоровья водителей.

Сотрудники инспекции подчеркивают, что техника сильно вредит лесу: она разрушает корни деревьев и верхний слой почвы. Кроме того, из выхлопных труб могут лететь искры, которые в жару легко вызывают пожар. С начала года специалисты провели уже более 10 таких выездов. В министерстве природных ресурсов и экологии региона заявили, что рейды будут проводить постоянно, в том числе и в вечернее время. За повторные нарушения водителям могут грозить серьезные санкции, вплоть до изъятия транспорта через суд.

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