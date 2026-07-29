Новосибирский учхоз «Тулинское» не смог оспорить штраф Россельхознадзора

Суд оставил в силе наказание, несмотря на изъятие всего поголовья скота из-за вспышки опасной болезни Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Новосибирской области отказал ООО «Учхоз «Тулинское» в отмене штрафа Россельхознадзора. Предприятие наказали за нарушения при учете животных и несоблюдение ветеринарных требований. Об этом пишет «Новая Сибирь».

Внеплановая проверка Россельхознадзора прошла с 16 по 25 марта 2026 года. Инспекторы установили, что сведения о поголовье в системе ФГИС «ВетИС» не соответствовали фактическим данным. Также проверяющие выявили повреждения ограждения животноводческого комплекса и нарушения при содержании дезинфицирующей ванны.

За эти нарушения предприятию назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

В суде представители хозяйства пояснили, что к моменту проверки все поголовье крупного рогатого скота было изъято по распоряжению правительства Новосибирской области из-за ликвидации очага особо опасной болезни животных. Однако суд указал, что владелец животных обязан самостоятельно актуализировать сведения в ФГИС «ВетИС», даже если изъятие проводили специалисты государственной ветеринарной службы.

Кроме того, суд не принял доводы предприятия о том, что до изъятия животных ограждение и дезинфицирующая ванна соответствовали требованиям.

Решение Арбитражного суда Новосибирской области опубликовано 27 июля. В законную силу оно пока не вступило.

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