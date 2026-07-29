Электричку между Кемерово и Новосибирском начали прорабатывать

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП
Власти рассматривают возможность запуска электрички между Кемеровом и Новосибирском. Проект прорабатывают специалисты новосибирской компании «Экспресс-пригород». Об этом пишет VSE42.RU.
Вопрос о запуске электрички жители Кузбасса задали в чате губернатора региона в Telegram.
В Министерстве транспорта Кузбасса сообщили, что специалисты АО «Экспресс-пригород» уже изучают возможность организации нового маршрута.
Предполагается, что электричка свяжет Кемерово и Новосибирск удобным пригородным сообщением. Особенно востребован маршрут может стать в 2027 году, когда аэропорт Кемерова закроют на ремонт, а многие жители региона будут пользоваться аэропортом Толмачево.
Окончательное решение о запуске, расписании и частоте движения примут после оценки потенциального пассажиропотока.
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