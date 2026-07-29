10-летний мальчик пострадал в ДТП в Кировском районе Новосибирска

В Кировском районе Новосибирска произошло столкновение двух автомобилей. Фото: ГАИ Новосибирска

Днем 29 июля в Кировском районе Новосибирска случилось дорожно-транспортное происшествие. На улице Беловежской, в районе площади Ефремова, по предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Ларгус» совершил столкновение с ехавшим в том же направлении автомобилем «Сузуки». В результате пострадал 10 летний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирска.

Пострадавший был пассажиром машины «Сузуки». Сейчас специалисты выясняют характер полученных им травм.

На месте происшествия работал наряд ДПС. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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