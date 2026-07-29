Еще 168 человек пострадали от укусов клещей в Новосибирской области за неделю

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
За 30-ю неделю 2026 года в Новосибирской области после укусов клещей за медицинской помощью обратились 168 человек, в том числе 43 ребенка. С начала сезона зарегистрировано 15 154 обращения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Больше всего случаев за неделю зарегистрировали в Новосибирске — 35. Еще по 14 обращений зафиксировали в Ордынском и Мошковском районах.
В Роспотребнадзоре напомнили, что самой надежной защитой от клещевого энцефалита остается вакцинация. В этом сезоне прививки сделали 307 668 жителей региона, из них 108 899 — дети.
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