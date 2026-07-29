Жару выше +30 градусов прогнозируют в Новосибирской области до 5 августа

Из-за аномально высокой температуры возрастает риск происшествий на воде Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 29 июля по 5 августа в Новосибирской области местами ожидается аномально жаркая погода. По прогнозу, максимальная температура воздуха превысит +30 градусов. Об этом сообщили в РСЧС Новосибирской области.

В период жары в регионе повышается риск происшествий на водоемах. Жителей просят соблюдать меры предосторожности, избегать длительного пребывания на солнце и внимательно следить за детьми во время отдыха у воды.

В случае возникновения экстренной ситуации необходимо звонить по единому номеру 112.

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