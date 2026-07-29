В Новосибирске на десяти трамвайных маршрутах введут режим по требованию

Трамваи в Новосибирске начнут делать остановки по требованию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 13 августа в Новосибирске изменится порядок работы некоторых трамвайных маршрутов. На ряде остановок введут режим «остановка по требованию». Это решение приняли, чтобы оптимизировать движение транспорта и повысить скорость его передвижения по городу. Об этом сообщили в мэрии.

Теперь высадка пассажиров на определенных пунктах будет происходить только при нажатии специальной кнопки. При этом посадка будет осуществляться в обычном режиме, если на остановке уже стоят люди.

Новые правила коснутся десяти трамвайных маршрутов. Например, на маршрутах № 2 и № 8 остановки в микрорайоне «Чистая Слобода» станут работать по требованию. На маршруте № 3 остановки «Сибирский грузовой терминал», «Ул. Ивана Титкова» и «Сибэлектротерм» также перейдут на новый режим. Трамваи № 10, 15, 16 и 18 будут делать остановки по требованию на остановках «Промышленная», «Ул. 9-й Гвардейской дивизии», «ЖК «Радуга», «Ул. Оборонная», «Ул. Связистов» и «Ул. Озерная».

Также изменения затронут маршруты № 11 и № 14 на остановках «Гипроуголь» и «Ул. Новая Заря», а также маршрут № 13 на остановке у педагогического лицея имени А. С. Пушкина.

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