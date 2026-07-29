Под Бердском выставили на торги гостиничный комплекс за 72,5 млн рублей

Заявки на участие в аукционе принимают до 20 августа Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Бердске выставили на торги гостиничный комплекс «Сибиряк», расположенный в Речкуновской зоне отдыха. Начальная цена лота составляет 72,49 млн рублей. Об этом стало известно из данных сайта Фонда развития территорий.

На продажу выставлен гостиничный комплекс, расположенный по адресу: Новосибирская область, Бердск, Речкуновская зона отдыха, территория МК «Сибиряк», дом 11.

Площадь земельного участка составляет 0,22 га. Общая площадь здания — 7 119 квадратных метров, из них жилая — 4 610 квадратных метров.

Прием заявок на участие в торгах продлится до 20 августа 2026 года. В этот же день состоится аукцион.

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