В Новосибирске открыли бронзовый бюст генерала Шарля де Голля

Памятник Шарлю де Голлю открыли в Академгородке. Фото: правительство Новосибирской области

В Новосибирске состоялась торжественная церемония открытия бронзового бюста Шарля де Голля. Памятник французскому государственному деятелю и президенту Франции установили в Доме ученых СО РАН. Это событие приурочили к 60-летию его исторического визита в Советский Союз. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

В открытии памятника принял участие губернатор Андрей Травников. Он отметил, что визит де Голля в 1966 году стал важным событием мирового масштаба. Благодаря этой поездке Новосибирск и Академгородок стали более открытыми для иностранных гостей. Раньше город был закрыт для иностранцев, а после визита французского лидера Сибирь стала доступнее для мира.

Шарль де Голль приехал в Новосибирск в июне 1966 года. Во время поездки он посетил завод «Сибэлектротяжмаш» и научные институты Академгородка. Интерес президента к науке был обоснован: в 1965 году из Франции в Новосибирский научный центр приехало 75 ученых.

На мероприятии также присутствовали сенатор Александр Карелин, депутат Госдумы Александр Аксененко и академик Михаил Воевода. Участники встречи подчеркнули важность сохранения памяти о событиях, которые способствовали международному сотрудничеству и дружбе между народами.

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