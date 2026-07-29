В Новосибирске с 13 августа изменят маршруты трамваев № 2 и № 8

Оба маршрута будут ходить по новым схемам и получат другие названия Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

С 13 августа в Новосибирске изменятся схемы движения трамваев № 2 и № 8 на левом берегу. Кроме того, оба маршрута переименуют. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Трамвай № 2 будет следовать по измененной схеме и получит название «Микрорайон "Чистая Слобода" — Ул. Вертковская — Микрорайон "Чистая Слобода"». В обратном направлении из маршрута исключат улицы Покрышкина, Сибиряков-Гвардейцев, Вертковскую, Троллейную и Титова. Вместо них транспорт проследует по улицам Блюхера, Котовского, Ватутина, Широкой, площади Труда, Троллейной и Титова.

Трамвай № 8 переименуют в «Микрорайон "Чистая Слобода" — Ул. Котовского — Микрорайон "Чистая Слобода"». В обратном направлении он перестанет ходить по улицам Блюхера, Котовского, Ватутина, Широкой, площади Труда, Троллейной и Титова. В прямом направлении маршрут пройдет по улицам Покрышкина, Сибиряков-Гвардейцев, Вертковской, Троллейной и Титова.

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