В Новосибирске спасатели освободили женщину и ребенка из ванной

Спасатели помогли маме и ребенку, которые оказались заперты в ванне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Прошлой ночью спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска получили вызов с улицы Титова. Женщина сообщила, что она вместе с двухлетним ребенком оказалась заперта в ванной комнате. В это же время в другой части квартиры остался без присмотра шестилетний ребенок. Об этом сообщили спасатели МАСС.

Прибывшие на место специалисты выяснили, что причина случившегося – сломанный замок. Мать пыталась самостоятельно выбраться из помещения в течение четырех часов, но у нее ничего не получилось.

Для решения проблемы спасателям не потребовалось сложное оборудование. Сотрудники службы использовали обычную отвертку и быстро открыли дверной замок. После этого женщина и малыш смогли выйти из ванной. Никто не пострадал.

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