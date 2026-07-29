В Новосибирске с 7 августа изменят маршрут автобуса № 3

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
С 7 августа в Новосибирске изменится схема движения муниципального автобуса № 3. Маршрут также переименуют в «Вокзал "Новосибирск-Главный" — ЖК "Северная корона"». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Из маршрута в обоих направлениях исключат участок улицы Объединения от улицы Курчатова до Рекордного переулка, Рекордный переулок и улицу Фадеева.
Вместо этого автобус будет следовать по улицам Курчатова, Мясниковой, Тюленина, Гребенщикова, Краузе и Красному проспекту.
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