В Новосибирске с 7 августа изменят маршрут автобуса № 3

Автобус также получит новое название и будет ходить до ЖК «Северная корона». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 7 августа в Новосибирске изменится схема движения муниципального автобуса № 3. Маршрут также переименуют в «Вокзал "Новосибирск-Главный" — ЖК "Северная корона"». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Из маршрута в обоих направлениях исключат участок улицы Объединения от улицы Курчатова до Рекордного переулка, Рекордный переулок и улицу Фадеева.

Вместо этого автобус будет следовать по улицам Курчатова, Мясниковой, Тюленина, Гребенщикова, Краузе и Красному проспекту.

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