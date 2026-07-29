Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+23°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июля 2026 10:37

В Новосибирской области прокуратура аннулировала долг участника СВО

Микрофинансовая организация должна была списать задолженность по закону
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Житель Новосибирской области избавился от долга по микрозайму на 50 тысяч.

Житель Новосибирской области избавился от долга по микрозайму на 50 тысяч.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Новосибирской области помогла участнику специальной военной операции защитить свои права. Ранее мужчина обратился в ведомство, потому что микрофинансовая организация продолжала требовать с него деньги по договору займа. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Проверка показала, что после заключения контракта на прохождение военной службы и участия в спецоперации обязательства по долгу должны были прекратиться. Согласно действующим законам, задолженность подлежала аннулированию, однако компания этого не сделала.

После вмешательства прокуроров ситуацию исправили. Долг в размере более 50 тысяч рублей полностью аннулировали. Также информацию о задолженности удалили из бюро кредитных историй. Таким образом, права участника специальной военной операции полностью восстановили.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX