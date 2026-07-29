В Новосибирской области прокуратура аннулировала долг участника СВО

Житель Новосибирской области избавился от долга по микрозайму на 50 тысяч. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Новосибирской области помогла участнику специальной военной операции защитить свои права. Ранее мужчина обратился в ведомство, потому что микрофинансовая организация продолжала требовать с него деньги по договору займа. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Проверка показала, что после заключения контракта на прохождение военной службы и участия в спецоперации обязательства по долгу должны были прекратиться. Согласно действующим законам, задолженность подлежала аннулированию, однако компания этого не сделала.

После вмешательства прокуроров ситуацию исправили. Долг в размере более 50 тысяч рублей полностью аннулировали. Также информацию о задолженности удалили из бюро кредитных историй. Таким образом, права участника специальной военной операции полностью восстановили.

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