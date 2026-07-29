Центр «СКИФ» в Кольцово поставили на государственный кадастровый учет

Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» в наукограде Кольцово поставили на государственный кадастровый учет. Сведения о комплексе внесли в Единый государственный реестр недвижимости в июле 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра Новосибирской области.
ЦКП «СКИФ» занимает территорию площадью 30 гектаров. В состав комплекса входят 34 здания и сооружения, а общая площадь застройки превышает 67,2 тысячи квадратных метров.
«СКИФ» является первым в России источником синхротронного излучения поколения «4+» и одним из самых мощных в мире. Установка позволит ученым исследовать структуру веществ на атомном уровне без их разрушения.
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