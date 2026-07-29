Житель Новосибирской области выиграл 1,1 млн рублей в лотерею

Уроженец Новосибирской области получил выигрыш более 1,1 млн рублей. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Уроженец Новосибирской области Кирилл Сергеев выиграл крупную сумму в лотерее. Изначально разыгрывали 1 152 700 рублей, однако благодаря тому, что он отметил дополнительные числа в билете, общая сумма выигрыша выросла до 1 183 660 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе бренда крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей.

Кирилл сейчас живет в Московской области и работает в сфере энергетики. Он рассказал, что начал активно играть в лотереи всего месяц назад. Свой счастливый билет он купил через мобильное приложение. Чтобы увеличить шансы, мужчина решил повторить успех другой победительницы и отметил числа почти подряд: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Этот метод принес ему удачу.

Полученные деньги Кирилл планирует потратить на обустройство своей новой квартиры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX