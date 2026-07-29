В Новосибирске с 4 по 10 августа сократят маршрут трамвая № 13

Ремонт на улице Зыряновской изменит движение трамвая №13 в Новосибирске. Фото: Департамент транспорта мэрии города Новосибирска

В Новосибирске изменится график движения трамваев из-за ремонта путей. Работы на улице Зыряновской начнутся поздно вечером 4 августа и завершатся рано утром 10 августа. В этот период трамвай № 13, который связывает Гусинобродское шоссе и улицу Писарева, будет работать по сокращенному пути. Об этом сообщили в департаменте транспорта мэрии Новосибирска.

Трамваи будут курсировать от конечной остановки «Гусинобродское шоссе» до остановки «Сад Мичуринцев». Пассажиры смогут садиться в транспорт и выходить из него на следующих пунктах: «Гусинобродское шоссе», «Ул. Карбышева», «Ул. Толбухина», «Волочаевский ж/м», «Ул. Куприна» и «Сад Мичуринцев».

В обоих направлениях движение будет организовано с учетом этих изменений.

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