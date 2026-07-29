В Новосибирской области военнослужащему изменили статус на пропавшего без вести

Помогла супруга, обратившаяся к Уполномоченному по правам человека Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области при содействии Уполномоченного по правам человека военнослужащему изменили статус. Вместо самовольно оставившего часть его признали пропавшим без вести в ходе СВО. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека Новосибирской области.

В аппарат Уполномоченного обратилась супруга военнослужащего. Она попросила помочь изменить статус мужа с СОЧ на соответствующий действительности.

При участии органов военной полиции приказом командира воинской части статус СОЧ был снят. С 9 мая 2026 года военнослужащий считается пропавшим без вести.

Жене назначена выплата денежного довольствия мужа со дня его пропажи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX