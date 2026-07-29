Новосибирск оказался в десятке самых востребованных городов у абитуриентов

Новосибирск занял пятое место среди городов по числу абитуриентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В России завершился прием заявлений на бюджетные места. Новосибирск попал в топ-10 востребованных городов у будущих студентов. Об этом сообщает Сибкрай.ru со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Почти 1,3 млн человек подали 4,3 млн заявлений через «Госуслуги». Из них 58 тысяч – от иностранных граждан. Чаще всего выбирали очную форму обучения (58%), инженерное и педагогическое образование, информатику.

Новосибирск занял пятое место среди городов по числу абитуриентов – 64 тысячи человек. Впереди только Москва (511 тыс.), Санкт-Петербург (212 тыс.), Казань (90 тыс.) и Екатеринбург (82 тыс.).

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