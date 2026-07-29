Биолог Сафонов рассказал о правилах поведения при встрече с пауком

При встрече с пауком нужно сохранять спокойствие, не убивать его и не загонять в угол. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Большинство пауков в Московской области безобидны и атакуют только насекомых, но при защите могут и укусить человека. О том, как себя вести при встрече с членистоногими в беседе с 360.ru рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

Специалист посоветовал при встрече с пауком сохранять спокойствие, не убивать его и не загонять в угол. Убрать его из дома можно веником, пылесосом или накрыть стаканом с листом бумаги. Категорически нельзя брать паука голой рукой – он обязательно укусит в целях самообороны.

– Если ему некуда бежать, он стопроцентно резко будет бросаться в нашу сторону, – предупредил биолог.

Так, например, в Подмосковье обитает около 100 видов пауков. Чаще всего встречаются пауки-волки, скакунчики, крестовики. Самый крупный из них – южнорусский тарантул, достигающий 7-8 сантиметров.

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