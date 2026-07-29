В Дзержинском районе Новосибирска горит склад на улице Есенина

Огонь повредил один из отсеков, но пожарные предотвратили распространение пламени. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске в Дзержинском районе на улице Есенина загорелись складские помещения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

ЧП произошло 29 июля около 15:15. Вспыхнул трехсекционный склад. Столб черного дыма поднялся высоко в небо. Огонь повредил один из отсеков, но пожарные предотвратили распространение пламени на соседние секции.

– Пожарные за четверть часа ликвидировали открытое горение в здании складского назначения. Информация о пострадавших не поступала, – доложили в региональном МЧС России.

Пожар полностью потушен. На месте работали 28 человек и 8 единиц техники.

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