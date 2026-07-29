Ремонт 74-летнего здания школы в Новосибирске завершен на 90%

В Новосибирске капитальный ремонт 74-летнего здания школы №97 близится к завершению, сообщает мэр города Максим Кудрявцев в своем канале в МАКС. Работы выполнены на 90%.
В здании 1952 года постройки обновили около десятка учебных кабинетов, актовый и спортивный залы, холлы и лестничные площадки. Полностью модернизированы инженерные системы отопления и водоснабжения, установлены новое оборудование и мебель, обеспечены требования пожарной безопасности. Вместимость школы увеличилась на 25 мест.
Ремонт завершат к началу учебного года. Работы провели без бюджетных средств – благодаря механизму комплексного развития территорий. Застройщик выделил на обновление 44 млн рублей.
В этом году в городе создадут около 400 дополнительных школьных мест за счет инвестиций.
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