Ремонт 74-летнего здания школы в Новосибирске завершен на 90%

Ремонт завершат к началу учебного года. Фото: канал в МАКС мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

В Новосибирске капитальный ремонт 74-летнего здания школы №97 близится к завершению, сообщает мэр города Максим Кудрявцев в своем канале в МАКС. Работы выполнены на 90%.

В здании 1952 года постройки обновили около десятка учебных кабинетов, актовый и спортивный залы, холлы и лестничные площадки. Полностью модернизированы инженерные системы отопления и водоснабжения, установлены новое оборудование и мебель, обеспечены требования пожарной безопасности. Вместимость школы увеличилась на 25 мест.

Ремонт завершат к началу учебного года. Работы провели без бюджетных средств – благодаря механизму комплексного развития территорий. Застройщик выделил на обновление 44 млн рублей.

В этом году в городе создадут около 400 дополнительных школьных мест за счет инвестиций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX