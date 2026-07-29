За первое полугодие 2026 года Новосибирску потребовалось на 12% больше тепла

Фото: АО «СГК - Новосибирск»

Как сообщили в АО «СГК-Новосибирск», город использовал 8,04 млн Гкал теплоэнергии - против 7,2 млн Гкал в первом полугодии 2025 года. Основная доля - порядка 50%приходится на жителей Новосибирска.

Рост по отпуску тепла обусловлен средней температурой наружного воздуха. В отопительном периоде 2026 года, с января по май, она составляла -8,6 градуса, тогда как в 2025 году - почти на 7 градусов выше: -2.

По данным Западно-Сибирского УГМС, самым холодным месяцем с начала года был январь - со средней температурой -19 градусов. Для сравнения, январь 2025 года был существенно теплее: среднемесячная температура составила -9,3 градуса. Февраль (-14,5) и март (-5) также оказались существенно холоднее, чем в прошлом году. Тенденция сохранилась и в апреле.

Фото: АО «СГК - Новосибирск»

По генерации электроэнергии новосибирские ТЭЦ сохранили объем выработки на уровне прошлого года.

С января по июнь 2026 года пять ТЭЦ произвели 6 млрд 252 млн кВтч.

По данным Системного оператора, основные потребители электроэнергии в Новосибирской области - жители, а также логистические, торговые и деловые центры. У населения - домов и социальных учреждений - доля около 21%.