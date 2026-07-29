Мужчина избил женщину во дворе дома на Затулинке в Новосибирске

Конфликт произошел на глазах у ребенка, полиция проводит проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во дворе дома на улице Зорге в Новосибирске мужчина избил женщину руками и ногами. Видео семейного конфликта, который произошел на глазах у ребенка, появилось в социальных сетях.

Автор сообщения утверждает, что семья недавно переехала в дом на улице Зорге, 227. По его словам, местные жители неоднократно становились свидетелями ссор и драк.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что 28 июля в отдел полиции № 8 «Кировский» поступило сообщение через службу 112 о конфликте между мужчиной и женщиной в присутствии малолетних.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают личности людей, попавших на видеозапись.

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