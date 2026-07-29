В лесу под Новосибирском нашли краснокнижный гриб в виде коралла

Гриб, напоминающий белый морской коралл, занесен в Красную книгу. Фото предоставлено Николаем Марченко.

В лесу под Новосибирском грибники обнаружили редкий гриб – ежовик коралловидный. Фотографией находки поделился местный житель Николай Марченко в паблике «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2026».

В комментариях к посту любители тихой охоты отмечают, что этот гриб съедобен и даже очень вкусный. Для человека он безопасен после термической обработки. Однако собирать его категорически запрещено. Гриб, напоминающий белый морской коралл, занесен в Красную книгу России и Новосибирской области. За сбор редкого вида грозят крупные штрафы.

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