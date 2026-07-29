В Новосибирской области задержали подростка по делу о диверсиях

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области сотрудники Следственного комитета, ФСБ и МВД задержали подростка в рамках расследования уголовных дел о диверсионно-террористической деятельности. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По данным Следственного комитета, задержания прошли сразу в нескольких регионах России, включая Новосибирскую область. Всего задержаны 19 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет.
Следствие считает, что украинские спецслужбы использовали чат-бот «Дайвинчик/Leo» в Telegram для вовлечения несовершеннолетних в совершение диверсий и террористических преступлений.
Возбуждены уголовные дела по статьям о террористическом акте, содействии террористической деятельности, диверсии, вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления и умышленном уничтожении или повреждении имущества.
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