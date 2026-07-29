Под Новосибирском дорожники ремонтируют трассу Здвинск — Барабинск

В планах подрядчика уложить три слоя асфальтобетонного покрытия. Фото: Минтранс Новосибирской области

В Здвинском районе дорожники ремонтируют трассу «Здвинск-Барабинск» на отрезке с 10-го по 15-й километр. Этот участок находится между селом Маландино и Сарыбалыком. Специалисты уже устранили пучинообразования на дорожном полотне. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.

В планах подрядчика уложить три слоя асфальтобетонного покрытия и обустроить обочины. Общая протяженность трассы, которая связывает два района и два опорных населенных пункта, составляет около 90 километров. В 2026 году планируют отремонтировать 12 километров: 7 в Барабинском районе и 5 в Здвинском.

Дорога имеет социальное значение, по ней ходят рейсовые автобусы и школьный маршрут. Ремонт позволит создать безопасные условия для движения транспорта, что особенно важно для местных жителей.

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