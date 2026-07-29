В Новосибирске временно закрыли волейбольную площадку в парке «Арена»

Ограничения действуют до 3 августа включительно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске посетители парка временно не смогут поиграть в волейбол на одной из площадок. Об этом сообщили в пресс-службе МАУ «Дирекция городских парков».

Спортивная зона в парке «Арена» закрыта для общего посещения из-за плановых работ. Специалисты обновляют песчаное покрытие, кроме того, на площадке проходят соревнования.

Ограничения действуют до 3 августа включительно. После завершения всех работ волейбольная площадка снова будет открыта для всех желающих.

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