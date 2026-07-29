Жительница Татарска предстанет перед судом за кражу окон из дома участника СВО

В Новосибирской области Татарский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 52-летней местной жительницы, укравшей пластиковые окна из чужого дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
В 2019 году женщина продала дом участнику СВО. Предположив, что хозяин не вернется, она с помощью постороннего человека демонтировала три пластиковых окна.
Вину сибирячка признала и возместила ущерб, вернув окна владельцу. Уголовное дело направлено в Татарский районный суд.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru