Искитимец получил условный срок за угрозы и оскорбление полицейских

До этого мужчина напал на сотрудников скорой помощи и повредил автомобиль медиков Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Искитимский районный суд признал местного жителя виновным в публичном оскорблении представителей власти и угрозе применения насилия в отношении полицейских. Ему назначили два года и один месяц лишения свободы условно. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным суда, сотрудники скорой помощи приехали на вызов к мужчине, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он начал оскорблять медиков, ударил фельдшера по лицу, затем металлическим протезом нанес удар водителю скорой по голове и разбил лобовое стекло служебного автомобиля.

После этого на место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Мужчина публично оскорбил полицейских нецензурной бранью, а также, держа в руках металлический протез, стал угрожать им физической расправой.

Суд назначил ему наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

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