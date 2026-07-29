В Новосибирской области выявили хищение электроэнергии на 90 млн рублей

Общий объем украденного ресурса превысил 12 миллионов киловатт-часов. Фото: «Россети Новосибирск»

В Новосибирской области энергетики подвели итоги борьбы с незаконным потреблением электричества за первую половину года. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Новосибирск».

С января по июнь 2026 года специалисты компании выявили 273 факта хищения электроэнергии. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем украденного ресурса превысил 12 миллионов киловатт-часов, а финансовый ущерб составил более 90 миллионов рублей.

Снизить объемы энерговоровства помогли современные приборы учета. Компания установила более 21 тысячи интеллектуальных счетчиков, что вдвое больше, чем годом ранее. Такие устройства сами передают показания, быстро находят аномалии и могут ограничивать мощность.

Незаконное потребление электричества создает лишнюю нагрузку на сети и повышает риск аварий, из-за которых страдают добросовестные абоненты.

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