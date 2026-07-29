Поезд «Золотой Орел» с билетами от 1 млн рублей остановился под Новосибирском

Маршрут ориентирован на иностранных туристов и следует с экскурсиями на Байкале и в других городах. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области на технической остановке в Барабинске побывал туристический поезд «Золотой Орел». Об этом сообщает телеграм-канал «Новосибирские железные дороги».

Состав ориентирован преимущественно на иностранных туристов и следует из Владивостока в Москву с экскурсиями на Байкале, а также в городах, расположенных вдоль Транссибирской магистрали. Пассажиры размещаются в двухместных купе с индивидуальным душем и санузлом, в некоторых – с ванной. В составе есть вагоны-рестораны, бары, массажный кабинет и тренажёрный зал. Билеты стоят от 1 млн рублей.

Проект запущен в 2007 году совместно с британской компанией «Golden Eagle». Поезд ходит по Транссибу примерно раз в год.

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