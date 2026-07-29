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НовостиПроисшествия29 июля 2026 6:40

Пятерых детей госпитализировали из лагеря «Чкаловец» под Новосибирском

Троих пациентов планируют выписать уже сегодня, причину заболевания еще устанавливают
Екатерина ХАЛИМОВА
Троих пациентов планируют выписать уже сегодня, причину заболевания еще устанавливают

Троих пациентов планируют выписать уже сегодня, причину заболевания еще устанавливают

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После досрочного завершения третьей смены в лагере «Чкаловец» под Новосибирском в больницу попали пять детей. Все они находятся в не тяжелом состоянии.

Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области, пятеро детей были госпитализированы.

— Пять детей были госпитализированы, все в не тяжелом состоянии. Сегодня выпишут троих. Что за инфекция, пока выясняется, — сообщили КП-Новосибирск в минздраве Новосибирской области.

Напомним, лагерь «Чкаловец» досрочно завершил летнюю смену для старшей дружины. В администрации учреждения пояснили, что решение принято на основании предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий от 26 июля 2026 года.

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