Пятерых детей госпитализировали из лагеря «Чкаловец» под Новосибирском

Троих пациентов планируют выписать уже сегодня, причину заболевания еще устанавливают Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После досрочного завершения третьей смены в лагере «Чкаловец» под Новосибирском в больницу попали пять детей. Все они находятся в не тяжелом состоянии.

Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области, пятеро детей были госпитализированы.

— Пять детей были госпитализированы, все в не тяжелом состоянии. Сегодня выпишут троих. Что за инфекция, пока выясняется, — сообщили КП-Новосибирск в минздраве Новосибирской области.

Напомним, лагерь «Чкаловец» досрочно завершил летнюю смену для старшей дружины. В администрации учреждения пояснили, что решение принято на основании предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий от 26 июля 2026 года.

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