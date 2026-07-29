Новосибирский облсуд оставил в силе решение о выселении академика Асеева

Решение вступило в силу. Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

В Новосибирске областной суд рассмотрел жалобу бывшего руководителя Сибирского отделения Российской академии наук на решение о выселении. Об этом сообщается на сайте суда.

Во вторник, 28 июля, судебная коллегия отклонила апелляционную жалобу академика Александра Асеева. Таким образом, решение вступило в силу. Тогда суд удовлетворил иск СО РАН и постановил выселить ученого с семьей из служебного коттеджа.

Напомним, в июне 2023 года Советский районный суд вынес приговор Асееву. Его признали виновным в мошенничестве. Как установило следствие, в период с 2009 по 2015 год, когда академик занимал пост председателя СО РАН, он использовал поддельные документы, чтобы переписать служебное жилье на свою дочь.

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